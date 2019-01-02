أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 120 مشتبه فيه متورطين في قضايا مختلفة على غرار حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة وأسلحة بيضاء، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن ذات المصالح .

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 والتي سخرت لها 5000 شرطي من معالجة 119 قضية أسفرت عن توقيف 120 مشتبه فيه تورّطوا في قضايا مختلفة أهمّها حيازة مخدرات وأسلحة بيضاء .

وذكر ذات المصدر أنه تمّ في ذات الإطار حجز 120 غرام من القنب الهندي و39 قطعة مخدّر من نوع "القنب الهندي" وكذا 79 مؤثرا عقليا و29 سيجارة ملفوفة إلى جانب 35 سلاحا أبيضا وبندقيتي صيد بحرية و27000 دينار وأكثر 1340 قارورة مشروب كحولي.

وأبرز المصدر أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في قضاياهم.