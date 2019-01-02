بفضل التسريبات المتواصلة لم يعد هاتف نوكيا الذكي ذي الخمس كاميرات لغزا، وقد يكون واحدا من أكثر الهواتف إثارة في 2019، وفقا لموقع إنغادجيت المعني بشؤون التقنية.

وآخر هذه التسريبات كان مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المسرب المعروف "إيفان بلاس" والمسرب الآخر "ماي سمارت برايس" لهاتف نوكيا "أندرويد ون" الذي بات يدعى الآن "نوكيا 9 بيور فيو". وبات واضحا أن الكاميرات الخمس الخلفية التي تتخذ شكل شبكة عنكبوت ليست الميزة الوحيدة الفريدة التي سيأتي بها هذا الهاتف، حيث سيأتي أيضا بقارئ بصمة الأصبع مدمج تحت الشاشة.

ومع ذلك فإن الهاتف سيستخدم المعالج القديم سنابدراغون 845 بدلا من المعالج الأحدث 855، لكن يمكن توقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم ستة جيغابايتات، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيغابايتا، وأن يدعم الشحن اللاسلكي، كما يتوقع أن تكون شاشته بقياس ست بوصات بدقة 2كي تدعم تقنية المدى الديناميكي العالي "إتش دي آر10".أما عن طبيعة عمل تلك الكاميرات الخمس في الجهة الخلفية للهاتف فيبدو أنها ستكون تطويرا لما شاهدناه في أجهزة بيور فيو السابقة مثل لوميا 1020.

وستعمل الكاميرات الخمس بالترادف لالتقاط تفاصيل أكثر من المعتاد، والسماح بمرور الضوء بمقدار عشرة أضعاف كاميرات الهواتف الذكية الأخرى، الأمر الذي يعتبر ميزة كبيرة عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. ولذلك قد يكون هذا الهاتف موجها لأولئك الذين يرغبون بشراء هاتف يتمتع بقدرات تصوير فائقة دون إنفاق ثروة صغيرة.

ووفقا لموقع إنغادجيت، فإنه من المحتمل أن تكشف نوكيا عن هذا الهاتف إما في مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس) الذي سيقام في وقت مبكر من هذا الشهر بمدينة لاس فيغاس الأمريكية أو خلال مؤتمر الجوال العالمي (إم دبليو سي) الذي سيقام الشهر المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية.