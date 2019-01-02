تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء بولاية سيدي بلعباس من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2019، من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين، واسترجاع بندقيتين (02) آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، فيما تزال العملية متواصلة".