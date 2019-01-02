نال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2018، التي يمنحها موقع "غول العالمي"، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتوج الهداف محمد صلاح بالجائزة، بعد موسم استثنائي حصل خلاله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 التي تمنحها إذاعة "بي بي سي"، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية الموسم الماضي والذي فاز خلاله أيضا بلقب هداف البطولة الإنجليزية "البريميرليغ" برصيد 32 هدفا في رقم قياسي جديد.

كما ينافس محمد صلاح كل من زميله في النادي السنغالي ساديو ماني والغابوني بيار-إميريك أوباماينغ على جائزة أحسن لاعب في إفريقيا 2018 التي تمنحها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة "الريدز" الهامة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب له الجزائري رياض محرز غدا الخميس في قمة مباريات الجولة الـ21 من البطولة الإنجليزية.