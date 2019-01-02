رجح بنك الاستثمار الدولي "جيه بي مورغان"، الأربعاء، أن يدور سعر خام برنت حول 55 دولارا للبرميل خلال 2019.

وقال رئيس شؤون النفط والغاز في "جيه بي مورغان" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،"سكوت دارلينج"، في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي سي" الأمريكية، إنه يتوقع أن تظل أسعار الخام منخفضة لفترة أطول، إذا لم تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التزامها بتخفيض إنتاج النفط طوال 2019.

وبدأ دخول اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الإثنين، بين الأعضاء في "أوبك"، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.

وأضاف دارلينج أن (أوبك +) التي تضم أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، قررت خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، وليس العام كله؛ "لذا نتوقع أن يدور سعر خام برنت حول 55 دولارا للبرميل خلال 2019".