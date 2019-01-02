لا تزال قضية ديون اللاعبين السابقين لاتحاد عنابة تصنع الحدث محليا ووطنيا، آخر خرجات هذه القضية المعقدة التي أسالت الكثير من الحبر تصريح والي ولاية عنابة، توفيق مزهود، عند زيارته لإحدى الحصص التدريبية للفريق قصد تشجيعه والوقوف إلى جانبه قبل لقاء الكأس أمام فريق بازر سكرة بقوله إن إدارته وبالتنسيق مع رئيس اتحاد عنابة في طريقها إلى حل الإشكالية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما قال إن ديون اللاعبين السابقين لاتحاد عنابة أضحت من الماضي، مؤكدا في السياق ذاته أنه اتفق رسميا مع الهيئتين الكرويتين على التكفل التام بهذه القضية وأنه بدأ في اتصالات مع الشركات الوطنية والخاصة لجمع ما يمكن جمعه من مال لتسديد حقوق اللاعبين السابقين وفي أقرب وقت، مشيرا إلى أن اتصالاته أثمرت وقد استجابت بعض الشركات بسرعة لهذا النداء وهو ما أثلج عشاق الفريق وأراح إدارة الرئيس عبد الباسط زعيم الذي لم ينتظر طويلا وسارع إلى البحث عن عناصر لتدعيم الفريق، وهو ما كان له، حيث نجح في استقدام ثلاثة لاعبين في انتظار اثنين آخرين، قبل أن تطلع عليه "الفاف" وعبر موقعها الرسمي بإدراج عنابة ضمن الفرق المدانة، ما يعني عدم أحقيتها في انتدابات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، ما أثار غضب عشرات الآلاف من أنصار عنابة الذين لم يفهموا ماذا يحصل لفريقهم في ظل التناقضات الحاصلة حول موضوع الديون وعدم اتضاح الرؤية في ظل تصريحات الرجل الأول في الولاية وهيئة زطشي.

يحدث هذا في الوقت الذي يواصل الفريق تحضيراته لمباراة العودة في غياب قبايلي وعريبي المصابين وتسريح عنتر بوشريط بعد سوء تفاهم بينه وبين إدارة الفريق وقبله ربيح وزياية وطوبال وشبيرة وعدم قدرة الفريق على استعمال الثلاثي المستقدم في صورة براهمية وبوسيف وصليح، ومع ذلك يؤكد مدرب الفريق، كمال مواسة، أن ثقته كبيرة في العناصر الشابة التي استدعاها لسد هذا الفراغ وأن "التحضيرات التي أجراها الفريق كافية لإعطاء ثمارها أمام فريق طموح سيعمل المستحيل، دون شك، للوقوف أمامنا الند للند وسيحاول الانتقام من هزيمته أمامنا في مرحلة الذهاب"، مضيفا أن "بسكرة تملك عناصر شابة وتلعب كرة نظيفة، ما سيعقد من مأموريتنا كثيرا، لكن سنعمل المستحيل من أجل الإبقاء على النقاط الثلاث بعنابة لأنها مفتاح مشوارنا في مرحلة الإياب وأن يلعب اللقاء في ظروف رياضية عالية بين الفريقين وأن يكون التحكيم في المستوى".