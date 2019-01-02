توفي شخص مساء اليوم الأربعاء بعد أن صدمه قطار لنقل المسافرين بمدينة غليزان حسبما علم لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم بكوش بن زيان، أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة و عشرين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء بحي 600 مسكن (النصر) بمدينة غليزان عندما كان الضحية يحاول المرور عبر السكة الحديدية فباغته قطار وهران-الجزائر العاصمة وارداه قتيلا.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثة الضحية (24 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.