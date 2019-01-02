كشفت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن بنك الجزائر ووزارة المالية عن فقدان الدينار الجزائري، خلال سنة 2018، نحو 5 في المائة من قيمته، حيث انتقل من 114.07 دينار للدولار الواحد مع بداية السنة إلى 118.50 دينار أمام العملة الخضراء في آخر تقدير نهاية ديسمبر.



ويعكس التقلب الذي تعرفه العملة الوطنية تآكل قيمته الاسمية منذ سنوات، فقد أشارت تقديرات بنك الجزائر ووزارة المالية إلى أن قيمة صرف الدينار كمعدل سنة 2016 بلغت 109.465 دينار وفي نهاية الفترة قدرت بـ110.5274 دينار، أما في سنة 2017 فقد قدرت كمعدل بـ110.961 دينار ومع نهاية الفترة 114.9327 دينار.



وتواصل التطور السلبي للدينار الجزائري ليقدر بـ114.0777 دينار خلال نهاية الثلاثي الأول من 2018 و117.6749 دينار مع نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2018، لينتهي سعر صرف الدينار رسميا مقابل الدولار بتداول يفوق 118.50 دينار، وهو مستوى يفوق السعر المرجعي للصرف المعتمد في قانون المالية 2019.



وفقد الدينار الجزائري ما بين 2010 و2016 حوالي 38 في المائة من قيمته الاسمية وقارب 40 في المائة ما بين 2010 و2017 وتآكلت قدرته الشرائية، ما يبين أن خيار الحكومات المتعاقبة في محاولة الحد من مضاعفات وآثار الأزمة الناتجة عن تضخيم النفقات وارتفاع العجز يكمن في آليات لا ترقى أن تشكل حلولا فعلية لاختلالات بنية الاقتصاد الجزائري. فمن متوسط سعر صرف بلغ 71.77 دينار للدولار الواحد خلال سنة 2010، قدر سعر صرف الدينار الجزائري خلال الأسبوع الأول من أوت 2016 بما قيمته 110.01 دينار للورقة الخضراء، ثم أضحى 118.50 دينار في نهاية 2018.



ويتضح من خلال المسار العام لتطور العملة أننا أمام تخفيض متدرج لقيمة الدينار الجزائري الذي عرف نموا خلال سنوات 2014 و2018 بالنظر إلى تضخم النفقات وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة، ولكن أيضا بروز عجز في الميزان التجاري للسلع وميزان المدفوعات.



ومن المعلوم أن قيمة العملة تحدد عن طريق سياسات مالية ونقدية للحكومة بناء على مواردها المتاحة من احتياطي الذهب والصرف بالخصوص، حيث تعتبر هذه الموارد الغطاء الذي تصدر بفضله الأوراق النقدية والسيولة، فضلا عن المقابل المادي المنتج ولكن يتضح أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لم تدعم الاقتصاد الفعلي بقدر ما استنزفت الموارد المالية المتاحة وأبقت بنية الاقتصاد الجزائري رهين صادرات المحروقات بنسبة تقدر بـ94 في المائة خلال السنة الحالية. فإلى جانب نضوب صندوق ضبط الموارد وانخفاض احتياطي الصرف إلى 81 مليار دولار، فإن التوازنات المالية عرفت اختلالا كبيرا، مع مستوى عجز عال في الميزانية والخزينة.