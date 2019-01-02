ترك توزيع أكثر من ألفي رخصة استغلال لسيارات الأجرة من طرف مديرية المجاهدين في ولاية سوق أهراس، أثرا بالغا لدى فئة واسعة من أبناء المجاهدين، خاصة المعاقين والمحتاجين منهم، نتيجة الطريقة الانتقائية في تحديد المستفيدين من هذا الامتياز. أبناء المجاهدين بمختلف البلديات، كعاصمة الولاية، ومادوروش، وسدراتة والمشروحة، ساءهم استئثار القائمين على العملية بالكم الهائل من الرخص لمستفيدين من أفراد العائلات نفسها، وحرمان أخرى ولو من رخصة واحدة، رغم كونها تعيش وضعيات اجتماعية مزرية، لاسيما ببلدية مداوروش، مطالبين وزير المجاهدين بالتدخل لفتح تحقيق في هذه الاستفادات.