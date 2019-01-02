خصّص المجلس الشعبي لولاية الجلفة مبلغا قدره 400 مليون سنتيم من أجل ترميم وتنفيذ بعض الأشغال بمسجد سي علي بن دنيدينة، وسط مدينة الجلفة. وعند إسناد أشغال المشروع، رفض المقاول أن يأخذ المال، مؤكدا أنه سيتكفل بكل الأشغال من عنده على سبيل الصدقة. وبالفعل، تم ترميم وإنجاز مشروع المسجد وبنوعية من مواد البناء الرفيعة والسيراميك الفاخر، لكن السؤال الذي بقى بحاجة إلى إجابة: ما مصير الـ400 مليون التي تم تخصيصها للمشروع من طرف المجلس الشعبي الولائي؟