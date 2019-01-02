تعقد حركة مجتمع السلم “حمس”، أول اجتماع لمجلس الشورى الوطني بعد مؤتمر الحزب في ماي 2018، نهاية الأسبوع القادم، وسط جدل متصاعد حول ما يقوله رئيسها عبد الرزاق مقري، الذي ومنذ صائفة 2018، يبذل جهودا مضنية لإقناع الشركاء في المعارضة و”رموز النظام” بضرورة الجلوس حول طاولة التفاوض على مصير مبادرة التوافق الوطني من دون أن تنتهي هذه الجهود إلى نتيجة.

يقول عضو المكتب الوطني والنائب البرلماني، ناصر حمدادوش، إن اجتماع 11 جانفي الجاري، يكتسي طابعا عاديا، لكن يأتي حتما في ظروف استثنائية، وسيتم خلال المكتب الوطني برئاسة مقري عرض التقرير السياسي الخاص بالأداء في 2018، ويستعرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي وتحديد أهداف الهياكل على مستوى الولايات، من دون أن يؤكد على أن أعضاء المجلس الشوري سيكونون معنيين مباشرة بالتطورات السياسية والجدل الكبير حول المبادرات المطروحة وحالة الشك التي تحوم على الانتخابات الرئاسية.



وأضاف أن المجلس سيتناول ضمن التقرير السياسي الذي سيعرضه مقري، مساعي “حمس” لإقناع الطبقة السياسية بجدوى مبادرة “التوافق” التي هو بصدد الترويج لها منذ إعادة انتخابه على رأس الحزب في ماي 2018، والتي تقوم على فترة انتقالية تؤسس لدستور جديد وانتخابات عامة. مشيرا إلى أن مستجدات هذه المساعي ستكون متاحة بتفاصيلها أمام أعضاء مجلس الشورى، بما في ذلك أهم السيناريوهات الممكنة للانتخابات القادمة، سواء بالمشاركة أو المقاطعة. وسبق لمقري أن صرح بمقاطعة الرئاسيات في حال قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح فيها لعهدة خامسة. وأمام مقري أيضا تحد آخر سيرفعه، في ظل ما يعتبره مقري وقياديون معه، محاولات لاختراق صفوف الحركة وإضعافها، من خلال تشتيت قوتها التنظيمية، لاسيما بعد ميلاد جمعية “المنتدى العالمي للوسطية” الذي يرأسها رئيس “حمس” أبو جرة سلطاني.



وفي هذا الإطار، يقول حمدادوش، إن “هذا المشروع لم تُستشر فيه قيادة الحركة ولا مؤسساتها، وبالتالي لا علاقة لنا ولا للحركة به، ولا نتحمل أي مسؤولية اتجاهه”. مضيفا أن اختصاص هذا الكيان “تأسس من أجل النشاط الفكري والثقافي ولا اعتراض عليه، فهو يسدّ فراغات ويستجيب لاحتياجات ضرورية، خاصة أنه تأسّس في إطار قانون الجمعيات وليس في إطار قانون الأحزاب السياسية”.



لكنه استدرك مؤكدا أن التحفظ الوحيد على “المنتدى” يكمن في أنه “تأسّس بقيادة إطارات وقيادات تاريخية هم أعضاء في مجلس الشورى الوطني، دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة، وأنه دخل في اختصاصاتها ووظائفها”. لافتا إلى “العمل السياسي والخط السياسي والمواقف السياسية واستثماره في الإطار التنظيمي للحركة في الولايات، واستغلال حسن نية أبنائها وحسن ظنهم في هذا المشروع وفي قيادته”، الأمر الذي –يضيف حمدادوش- “أعطى انطباعا لدى البعض بأنه (المنتدى) مشروع سياسي منافس، وأنه “مشروع انشقاق ناعم”. وعن تأثير ذلك على “حمس”، أوضح المتحدث ذاته أن “قيادات الحركة مطمئنون، وأنه لن يضرنا في شيء، لأن أبناء الحركة أصبحوا أكثر وعيا وحصانة ومناعة من مثل هذه المشاريع التي لم تتأسس وفق خطة الحركة ولم ولا تزكيها مؤسساتها”.



ردا على سؤال بخصوص مشروعية هذا القلق أو التحفظ من المنتدى الذي يضم في صفوفه شخصيات لا تنتمي للتيار الإسلامي فقط، أشار حمدادوش إلى أنه “من حق القيادة أن تتحفظ أو تتخوف من تصرفات أبناء الحركة، خاصة في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المشاريع التي أثارت الشك واللغط”.



بالمقابل، نفى رئيس مجلس الشورى السابق لـ “حمس”، عبد الرحمن سعيدي، أن يكون المنتدى ولد لشق صفوف الحركة، داعيا رئاستها إلى “إثبات مزاعم وجود مشروع للانشقاق المستقبلي باستعمال المنتدى”. وتابع سعيدي في تصريح لـ”الخبر”، أن المنتدى الذي يرأسه أبو جرة سلطاني، ليس تابعا لأي حزب ويتشكل من شخصيات متعددة اللون السياسي والانتماء الحزبي، فضلا عن أن عضويتهم في المنتدى تمت بصيغة انفرادية. وردا عما إذا كان سيحضر اجتماع المجلس الشورى ومواجهة ما يعتبره “مزاعم” بالعمل لشق صفوف “حمس”، أكد سعيدي بأنه سيكون حاضرا.