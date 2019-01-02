حذرت نقابة وكالات السياحة والأسفار من موسم حج كارثي بسبب سياسة “البريكولاج” التي تم اعتمادها في عملية التنظيم، حيث لم يتم إصدار دفتر الشروط الخاص مثلما ينص عليه القانون، وهي سابقة في نظر ممثلي النقابة من شأنها تكريس الرداءة وقتل المنافسة بين الوكالات، في ظل غياب تحفيزات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، “خاصة بعد أن تم إقصاء وكالات فتية أثبتت جدارتها وقدرتها الكبيرة على المشاركة في العملية”.



مازالت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار في انتظار رد ديوان الحج والعمرة على استفسارها المتعلق بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم اعتماد دفتر الشروط الخاص بحج 2019، حيث قال ممثلها سنوسي إلياس، في تصريح لـ"الخبر”، أمس، إن التنظيم الذي يمثله “صدم” بقرار عدم إصدار دفتر شروط ينظم عملية حج 2019 على غير العادة.



وحسب محدثنا، فإن ديوان الحج والعمرة لجأ إلى اعتماد نفس الوكالات التي شاركت في حج 2018 لتنظيم موسم الحج المقبل دون إعداد دفتر شروط جديد ومسابقة جديدة مثلما يحدث كل عام، بغض النظر عن نوعية الخدمات التي قدمتها مختلف الوكالات الموسم الفارط وكذا الأخطاء التي كانت محل تذمر الحجاج، حيث كان من المفروض إجراء عملية تقييم جدية وشاملة “تجازي المحسنين وتعاقب المتخاذلين..”. واستنكرت النقابة قرار اعتماد نفس القائمة، كونه يتعارض مع مبدأ المنافسة المكفول بقوة الدستور، حسبها، ويضرب سمعة الحج في الصميم، باعتبار أن خدمة الحجاج والتكفل الجيد بهم من مطار الجزائر وإلى غاية عودتهم إليه بعد إتمامهم فريضة الحج هو أهم رهان تعوّل عليه السلطات التي يبدو أنها قد “تجاهلت” هذه السنة هذا المعيار وفضلت التعاقد مع نفس الوكالات دون تقييم موضوعي يسمح بإعطاء كل ذي حقه.



ليس هذا فقط، يضيف الياس سنوسي، فاعتماد القائمة نفسها تسبب في حرمان وإقصاء وكالات سياحة فتية أثبتت قدرتها وجدارتها في تنظيم عملية الحج، وهو تقصير آخر يعاب على ديوان الحج والعمرة الذي لم يفتح باب التفاوض والتشاور مع شركائه الاجتماعيين لتقييم إيجابيات وسلبيات الموسم الماضي قصد تحسين العملية وتحفيز الوكالات التي أدت دورها على أكمل وجه.



وكان مدير الحج بالديوان، مقدور إبراهيم، قد نفى أن يكون قرار اختيار الوكالات خرقا لدفتر الشروط الواجب العمل به وخلق نوع من الاحتكار، موضحا أن ذلك جاء لتفادي الأخطاء والاختلالات التي حدثت في السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة القطاعية المشتركة لتحضير موسم احج 1440/2019 انتقت 44 وكالة سياحية، منها وكالتان عموميتان لتنظيم عملية الحج للموسم القادم “ولها كل الصلاحيات في ذلك”. واتخذ القرار، يضيف المتحدث، بناء على توصيات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر الفارط، التي أقرت الإبقاء على مستوى أداء تنظيم حج 2018 وتشجيع الوكالات السياحية التي بذلت مجهودات كبيرة في إنجاحه والتي لها من الخبرة والقدرة والإمكانيات والوسائل ما يمكّنها من إحداث الإضافة.