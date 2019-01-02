بات لاعب الوسط الهجومي أمير سعيود (28 سنة) الذي وقع، أمس، لفائدة شباب بلوزداد على عقد يمتد لـ30 شهرا، أغلى لاعب في تاريخ الشباب البلوزدادي، بعد أن كلفت ورقة تسريحه من اتحاد الجزائر مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم.

كان “لقب” أغلى لاعب في تاريخ شباب بلوزداد من نصيب اللاعبين أمين حامية وكريم عريبي اللذين اشترى الرئيس السابق محمد بوحفص ورقة تسريحهما من أولمبي المدية وشباب باتنة بمبلغ مليار سنتيم لكل واحد.



ونقل مصدر عليم بأن ثلث مبلغ ورقة التسريح يمثل مستحقات سعيود العالقة لدى إدارة الاتحاد، الفريق الذي كان اشترى ورقة تسريحه قبل 3 مواسم من دفاع تاجنانت مقابل ما يفوق 3 ملايير سنتيم، حيث كانت تعلق عليه آمال عريضة لخلافة يوسف بلايلي، لكن ابن الفجوج لم يحقق الشيء الكثير وعجز عن فرض نفسه مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا على تدريب نادي “سوسطارة” وآخرهم الفرنسي تيري فروجي الذي اكتفى بإشراكه في 8 مباريات منها 4 أساسي فقط على امتداد مرحلة الذهاب.



وكان اسم سعيود مطروحا في شباب بلوزداد في عديد المناسبات، آخرها كانت في ميركاتو “الشتاء” من الموسم الماضي وأولها كانت قبل 4 سنوات لما عاد من تونس بعد تجربة أخرى متواضعة أمام النادي الصفاقسي، يومها اتفق مع المدير الرياضي للشباب، الجيلالي سالمي، على التوقيع مقابل راتب شهري لا يتعدى 50 مليون سنتيم، لكن رئيس الفريق وقتها رضا مالك لم يتحمس له ليحول اللاعب وجهته لنادي دفاع تاجنانت، حيث قدم أفضل مستوى له (موسم 2014 /2015).



وبعد التوقيع لسعيود وقبله لبوشار وعطية وزروال تتبقى أمام إدارة الشباب ورقة أخيرة لتدعيم التشكيلة، ستكون وبنسبة كبيرة لمهاجم إفريقي من جنسية نيجيرية، حسب ما ألمح إليه المدرب عمراني في آخر تصريحاته. وفي سياق متصل، قررت إدارة الشباب الاستغناء نهائيا عن اللاعب رياض كنيش بسبب غياباته المتكررة عن التدريبات، كما بات اللاعب فوزي بورنان مهددا بالتسريح بطلب من المدرب عمراني.