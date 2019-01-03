انتهت العملية الأمنية الإستباقية التى جرت فجر اليوم الخميس في جلمة من ولاية سيدي بوزيد التونسية بنجاح، حيث تمت مداهمة أحد المنازل بالحي الشمالي للمدينة يتحصن به ارهابيان اثنان ، قاما بتفجير نفسيهما خلال تبادل إطلاق النار مع الوحدات الأمنية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأبرز السليطي، أن العملية تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية للقطب التى عهدت بالقضية للوحدة الوطنية للأبحاث في الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، وأذنت بمداهمة المنزل، بعد ورود معلومات بتحصن الإرهابيين الاثنين به، مشيرا إلى أن العنصر الإرهابي عز الدين العلوى الذى فجر نفسه خلال العملية، هو قائد كتيبة التوحيد والجهاد الإرهابية، والعقل المدبر لمخطط إرهابي يتمثل في القيام بعمليات نوعية ضد أمنيين والسيطرة على سيدى بوزيد وإقامة "إمارة إسلامية" فيها.

وأضاف أن هذا الإرهابي، كان قد التحق بتنظيم جند الخلافة الإرهابي المتحصن بجبل مغيلة سنة 2014 ، ثم انسلخ عنه وتحول إلى سيدي بوزيد، واستقطب العديد من العناصر الإرهابية، من بينها العناصر المنتمية لما بات يعرف بـ"خلية سيدي بوزيد" والتى تم إيقافها منذ أسبوعين إثر الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات في أحد المنازل بجهة الأسودة.

كما أفاد بأنه تم حجز عبوتين ناسفتين ، وشطاير استولى عليها الإرهابي العلوى ، من أحد الجنود الذي استشهد في كمين نصبه إرهابيون ضد دورية عسكرية بجبل المغيلة سنة 2015 أسفر عن استشهاد 3 جنود ، إلى جانب حجز هاتفين جوالين ومبلغ مالي وبنادق صيد..

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بسيدي بوزيد، بأن الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما هما غالي العمري وعزالدين العلوي، وتم القبض على صاحب المنزل وشخصين آخرين كانا على متن دراجة نارية يشتبه في علاقتهما بالإرهابيين. وأضاف أن القوات الأمنية حجزت سلاحين ناريين من نوع شطاير وكمية هامة من المتفجرات يدوية الصنع.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أكد في تصريح اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن العملية الأمنية الاستباقية الأمنية تمت بناء على معلومات، ونفذتها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من التراب الوطني بالتنسيق،مع الإدارة المركزية للاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالأمن الوطني، وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدات التدخل بالأمن الوطني. وأوضح أنه تم خلال القيام بمداهمة المنزل تبادل كثيف لإطلاق النار ، وقام عنصران إرهابيان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة. فيما أصيب عون شرطة على مستوى اليد.