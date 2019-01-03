تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة مختصة في النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وأفاد بيان لخلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية أن قضية الحال التي عالجتها المقاطعة الغربية للشرطة القضائية جاءت بعد إيداع شكوى من طرف أحد المواطنين إثر تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل مشتبه فيهم سلبوا منه مبلغا ماليا وذلك بعد إيهامه بإجراء صفقة تجارية مع شريك لهم لديه مبلغ مالي من العملة الصعبة ويحتاج للاستثمار فيه.

وأبرز المصدر أن هؤلاء المشتبه فيهم عرضوا على الضحية تجربة من خلال تحويل بعض القصاصات الورقية باستعمال بعض السوائل إلى مبالغ مالية حقيقية . كما عرضوا عليه أن يجلب مبلغ مالي 500 مليون سنتيم واستبداله بقصاصات ورقية مماثلة لسابقاتها غير أنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي قدره 76 مليون سنتيم.

وبعد قيام عناصر فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الغربية بسلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية تمّ تحديد هويّة ومكان إقامة المشتبه فيهم ، حيث تم إصدار أمر بتمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش المنزل أين تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز جوازي سفر وثلاثة هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بإيداعهم الحبس المؤقت .