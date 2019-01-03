أوقفت مصالح الشرطة بجيجل 41 شخصا في أعقاب أحداث العنف التي سادت مباراة يوم الثلاثاء بين شباب حي موسى ومولودية الجزائر لحساب الدور السادس عشر لكأس الجزائر لكرة القدم. حسبما

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الموقوفين سيحالون على الجهات القضائية عن تهم "الإخلال بالنظام العام " و "تخريب وتحطيم أملاك الغير و أملاك عمومية" و ''الاعتداء على قوى حفظ الأمن".

وكانت المكلفة بالاتصال بمصالح الحماية المدنية في جيجل الملازم أول أحلام بومالة قد صرحت بأن ما مجموعه 62 شخصا من بينهم 45 شرطيا أصيبوا بجروح متفاوتة بملعب الشهيد رويبح حسين خلال مباراة شباب حي موسى- مولودية الجزائر. وقد تعرض هؤلاء لجروح متفاوتة جراء الرشق بالحجارة و بمقذوفات أخرى.

للتذكيرفإن مباراة شباب حي موسى- مولودية الجزائر تم توقيفها مرة أولى لمدة 13 دقيقة عقب إصابة متوسط ميدان العميد سفيان بن دبكة، بجروح على مستوى الرأس ثم لمدة 6 دقائق أخرى قبل أن يقرر الحكم توقيف اللقاء بصفة نهائية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما كان الزوار متفوقين( 3ـ0) وذلك بسبب أحداث العنف.