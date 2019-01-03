أعلنت النيجر مساء أمس الأربعاء أن قواتها المسلحة شنت عمليات برية وجوية ضد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في حوض بحيرة التشاد في جنوب شرق البلاد أسفرت عن مقتل "أكثر من 200 إرهابي".

وقالت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون إن "الإجراءات المشتركة للقوات البرية والجوية أسفرت لغاية الثاني من يناير 2019 عن الحصيلة الإجمالية المؤقتة التالية "في صفوف العدو أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 200 إرهابي بينما قضت القوات على الأرض على 87 آخرين". وأضاف البيان أن "عملية التمشيط الواسعة النطاق هذه" التي أطلقت في "28 ديسمبر 2018" تركزت على طول نهر كومادوغو (الذي يشكل خط الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا) و"على جزر بحيرة التشاد".

وأوضحت الوزارة أن المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية هي في غالبيتها مستنقعات يختبئ فيها مقاتلو "بوكو حرام". وأكدت الوزارة في بيانها أن قواتها "لم تتكبد أي خسارة لا في الأرواح ولا في العتاد" مضيفة أن المسلحين تكبدوا أيضا خسائر في العتاد شملت ثمانية زوارق وثلاث عربات.

وحسب البيان فقد صادر الجيش أسلحة وذخيرة بينها مدفعان رشاشان وقاذفان للقذائف الصاروخية المضادة للدروع (آر بي جي) ورشاشات وألفي خرطوشة من عيارات مختلفة وهواتف محمولة.

وتأتي هذه العمليات بعد أقل من شهر من تعبير وزير الدفاع النيجري كالا موتاري عن تخوفه من شن جماعة "بوكو حرام" لهجمات ضد قوات بلاده.