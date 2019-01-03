أعلنت الصين أن المسبار القمري الصيني "تشانغ أه - 4" هبط على الجزء البعيد من القمر اليوم الخميس ليصبح أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر غير المرئي من الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مصلحة الفضاء الوطني الصيني إن المسبار الذي يضم مركبة إنزال ومركبة طوافة قد هبط في منطقة الهبوط المحددة مسبقا على الجانب الأقصى من القمر في الساعة 10:26 صباحا بتوقيت بكين.

وأُطلق المسبار "تشانغ أه-4" الذي يتضمن مركبة للهبوط ومركبة للتجوال على متن صاروخ حامل من طراز لونج "مارش-3بي" في يوم 8 ديسمبر من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

ونظرا لأن دورة القمر حول الشمس هي نفسها فترة دورانه فإن الجانب نفسه يواجه الأرض دائما، بينما يسمى الوجه الآخر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض بالجانب البعيد أو الجانب المظلم وذلك ليس لأنه مظلم بل لأن معظمه لا يزال مجهولا وفق المصدر ذاته.

وستكون مهمة "تشانغ أه-4" خطوة محورية لكشف خبايا الجانب الغامض من القمر. وتتضمن المهام العلمية لبعثة "تشانغ ه-4" الرصد الفلكي الراديوي منخفض التردد ومسح التضاريس والأراضي والكشف عن التركيبة المعدنية وهيكل سطح القمر الضحل وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.