رسم فريق دفاع تاجنانت (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) التحاق كل من اللاعب منور بن يطو من اتحاد بني دوالة بتيزي وزو وكذا اللاعب الدولي يالي محمد دلاهي من موريتانيا بصفوفه.

وأوضح عادل بودبزة نائب رئيس فريق دفاع تاجنانت أن توقيع العقد ما بين الإدارة والجناح الأيسر منور بن يطو تم سهرة الثلاثاء بمقر النادي بمعلب الشهيد لهوى إسماعيل ببلدية تاجنانت وبذلك يكون هذا اللاعب أول مستقدم للفريق في إطار الميركاتو الشتوي.

أما توقيع العقد المبرم مع المستقدم الثاني اللاعب بالمنتخب الوطني الموريتاني ونادي صفاقس التونسي يالي محمد دلاهي فتم بعد زوال أمس الأربعاء بمقر إدارة الفريق.

وسيقضي المستقدمان الجديدان إلى صفوف ممثل ولاية ميلة الوحيد في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم بموجب العقدين المبرمين مع إدارة الفريق موسمين كرويين وفق نفس المصدر، الذي أضاف أيضا بأنه قد تمت في نفس اليوم بمقر إدارة دفاع تاجنانت مراسم توقيع العقد الاحترافي لمهاجم الفريق لعريبي كريم مع النجم الساحلي التونسي والذي سيمتد لأربعة مواسم.