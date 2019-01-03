دعت النيابة العامة السعودية الخميس في افتتاح أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلى إنزال عقوبة الإعدام بخمسة من الموقوفين في القضية التي تشغل الرأي العام العالمي منذ أشهر، بحسب ما أعلن النائب العام السعودي في بيان.

طلبت النيابة العامة السعودية في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي اليوم الخميس عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بحسب ما جاء في بيان.

وقال النائب العام في البيان إنه تم عقد "الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11"، مشيرا إلى أن النيابة العامة طالبت "بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

وأضاف النائب العام في بيانه اليوم أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وتابع "تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية" إلى المسؤولين الأتراك لـ"طلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية"، لكن "لم ترد عليها أي إجابة حتى تاريخه".

وأشار إلى أن محامي الموقوفين "طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها".