عاين وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان خلال زيارة ميدانية لمشاريع قطاعه بالعاصمة رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ ،أمس الأربعاء، تجارب النقل بالسكة الحديدية التي ستربط وسط العاصمة بالمحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي.

وأعلن الوزير ،أن المحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي ستدخل حيز الخدمة في الأسابيع القليلة المقبلة مع ربطها بخط السكة الحديدية، وأنه سيتم أيضا ربط هذه المحطة بخط المترو وهذا في أفاق 2022.

وتابع يقول أنه و كمرحلة أولى سيكون النقل بالسكة الحديدية حوالي كل ساعة نحو مطار هواري بومدين، موضحا أن هذه المدة سيتم تقليصها إلى نصف ساعة مستقبلا وهذا لتسهيل تنقل المسافرين.

من جهة أخرى، تفقد الوزير ورشة صيانة السكك الحديدية ببلدية حسين داي حيث أفاد أنه حاليا يتم إعادة صيانة وتأهيل محليا 202 عربة قديمة للسكك الحديدية لتفادي استيرادها، كونها تكلف مبالغ كبيرة للخزينة العمومية فضلا عن تلبية الطلب المتزايد نظرا لتوسعة شبكة النقل بالسكك الحديدية .

وأوضح الوزير أن جزءا من إعادة صيانة هذه العربات يتم على مستوى ورشات الصيانة بولاية سيدي بلعباس (عربات خاصة بالخطوط الطويلة) في حين أن الجزء الأخر يتم على مستوى ورشة صيانة السكك الحديدية ببلدية حسين داي بالجزائر العاصمة (عربات خاصة بضواحي الجزائر العاصمة.

وقال زعلان، أن الهدف المسطر هو الوصول إلى نقل 60 مليون مسافر سنويا في أفاق 2022 ،هذا ما يتطلب -حسبه- إعادة صيانة عربات النقل بالسكك الحديدية بأحدث التكنولوجيات.