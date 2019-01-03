انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم وبفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 75 سنتا ليسجل 45.79 دولار للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 54.41 دولار للبرميل.

وقال مشاركون في مسح أجرته "رويترز" اليوم، إن من المتوقع أن تخفض السعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فيفري بما يصل إلى 50 سنتا للبرميل بسبب تقلص هوامش أرباح زيت الوقود.

وتأثرت الأسواق بهبوط فاق الثلاثة بالمائة للدولار أمام الين الياباني خلال الليل وبخفض شركة أبل العملاقة توقعاتها للمبيعات.

ويتسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والتقلبات في أسواق الأسهم والعملة في توتر المستثمرين بما شمل أسواق النفط.

وتتعرض أسواق النفط لضغوط إضافية بسبب وفرة المعروض بالتزامن مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.

وسجل إنتاج الخام من الولايات المتحدة معدلا قياسيا مرتفعا بلغ 11.7 مليون برميل يوميا في أواخر 2018 مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.