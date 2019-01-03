سيدير الحكم الغابوني إيريك أرنو أوتوغو كاستان، المقابلة التي ستجمع بين النادي الإفريقي التونسي وفريق شباب قسنطينة الجزائري ، المقررة ليوم 11 يناير الجاري ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (20:00) بملعب رادس بتونس، لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات (المجموعة الثالثة) لرابطة الأبطال الإفريقية، حسب ما أفادت به اليوم الخميس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وسيدير الحكم الرئيسي المقابلة بمساعدة كل من مواطنه ماسوندا مونتال و سورو فاتسوان من لوزوتو . ومن جهة أخرى، عينت الهيئة الكروية الإفريقية ثلاثي تحكيم بوتسواني بقيادة الحكم الرئيسي جوشوا بوندو، لإدارة المواجهة التي ستجمع بين نادي سيمبا سبور (تنزانيا) وشبيبة الساورة (الجزائر) المقررة ليوم 12 يناير الجاري بالملعب الوطني بدار السلام لحساب المجموعة الثالثة. وسيدير جوشوا بوندو المقابلة بمساعدة مواطنيه أوموغاتز غوديسانغ ومامودي موناكوان.