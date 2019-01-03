سيدير الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، المقابلة التي ستجمع بين فريق أساك ميموزا (كوت ديفوار) و لوبي ستار(نيجيريا)، المقررة ليوم 19 يناير الجاري ابتداء من الساعة (16:00) بأبيدجان، لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

وأفادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، اليوم الخميس أن الجزائري غربال سيدير هذه المقابلة بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي و بوعبد الله عوماري .

و تجدر الإشارة، إلى أن قائمة الحكام المعينين لإدارة الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات للمنافسة الإفريقية الأهم، قد خلت من اسم الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف المعاقب مؤقتا من قبل الكونفدرالية الإفريقية منذ مقابلة نهائي ذهاب رابطة الأبطال الإفريقية بين الأهلي المصري والترجي التونسي (فوز الأهلي بـ 3-1 بالإسكندرية)، مثله مثل الحكم الزامبي جاني سيكازوي المعاقب هو الآخر من طرف الهيئة الكروية الإفريقية.