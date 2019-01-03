تنطلق يوم السبت القادم النسخة السابعة عشر من بطولة كأس آسيا 2019 التي تستمر فعالياتها على أرض دولة الإمارات العربية وتستمر حتى الأول من شهر فيفري القادم.

وستقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 منتخبا، وتم استدعاء 552 لاعبا للمشاركة في البطولة بواقع 23 لاعبا في قائمة كل منتخب.

وتقام فعاليات هذه النسخة من البطولة في 4 مدن إماراتية، هي أبو ظبي ودبي والعين والشارقة.

وتستضيف 8 ملاعب المباريات، وهي ستاد "مدينة زايد الرياضية"، وستاد "محمد بن زايد"، وستاد "آل نهيان" في أبو ظبي، وستاد "هزاع بن زايد"، وستاد "خليفة بن زايد" في العين، وستاد "آل مكتوم"، وستاد "مكتوم بن راشد آل مكتوم" في دبي، وستاد الشارقة .

وبجانب العدد القياسي للمنتخبات المشاركة في النهائيات القادمة فإن نسخة "الإمارات 2019" ستحظى أيضاً بمشاركة قياسية للمنتخبات العربية، حيث سيخوض 11 منتخباً عربياً غمار البطولة بأهداف مختلفة منهم من يبحث عن اللقب والآخر للمشاركة الشرفية، وهو رقم قياسي هام ، وهذا هو أكبر عدد من المنتخبات العربية التي تشارك في النهائيات على مدار تاريخ العُرس الكروي الآسيوي الكبير، وكانت بطولة "أستراليا 2015" قد شهدت مشاركة 9 منتخبات مقابل 8 منتخبات في أمم آسيا في قطر عام 2011.

والمنتخبات العربية المشاركة هي (الإمارات – البحرين – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق – اليمن – لبنان – قطر – السعودية – سلطنة عُمان).

يشارك كل من منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية للمرة الخامسة عشر ( وهو رقم قياسي).

تشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 6 من 8 منتخبات سبق لها التتويج بلقب البطولة الآسيوية، حيث تشارك منتخبات اليابان (4 ألقاب) وإيران (3 ألقاب) والسعودية (3 ألقاب) وكوريا الجنوبية (لقبان)، والعراق وأستراليا لكل منهما لقب واحد.

ويغيب المنتخب الكويتي الفائز بلقب البطولة من قبل، بسبب الحظر السابق الذي حرمه من المشاركة في تصفيات البطولة.

تشارك 3 منتخبات في البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وهي اليمن والفلبين وقيرغيزستان، ليرتفع عدد المنتخبات التي شاركت في بطولات كأس آسيا على مدار تاريخها إلى 35 منتخبا.

وتم سحب قرعة البطولة في الرابع من ماي عام 2018 في دبي ، والتي أسفرت عن وقوع الإمارات الدولة المستضيفة وتايلاند والهند والبحرين في المجموعة الأولى وجاءت أستراليا حاملة اللقب في المجموعة الثانية بجانب كل من سوريا وفلسطين والأردن، أما المجموعة الثالثة فضمت وصيفة بطل النسخة الماضية كوريا الجنوبية والصين وقرغيزستان والفليبين، المجموعة الرابعة ضمت كل من إيران والعراق وفيتنام واليمن، وحلت كل من السعودية وقطر ولبنان وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة فيما شهدت المجموعة السادسة تواجد كل من اليابان وأوزباكستان وعُمان وتركمانستان .

وسيتأهل كل أول وثاني كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست إلى ثمن النهائي.