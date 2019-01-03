أصدرت لجنة الانضباط اليوم الخميس، عقوباتها ضد ناديي شباب حي موسى واتحاد الأخضرية على خلفية أحداث العنف التي عرفتها مقابلتيهما في إطار الدور 16 لكأس الجمهورية.

ورسمت اللجنة المجتمعة اليوم، تأهل مولودية الجزائر على حساب شباب حي موسى، بعد توقف اللقاء في الوقت البدل الضائع للشوط الأول، عندما كان "العميد" متفوقا بثلاثية نظيفة، كما تم معاقبة النادي المحلي بلقاءين دون جمهور إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار. وحملت اللجنة نادي حي موسى مسؤولية تعويض الخسائر التي تعرض لها ملعب حسين رويبح بجيجل جراء أعمال الشغب.

من جهة أخرى، عاقبت لجنة الانضباط نادي اتحاد الأخضرية بمقابلة دون جمهور على خلفية أحداث العنف التي عرفتها مواجهته ضد شباب قسنطينة. كما سيكون نادي "باليسترو" مطالبا بدفع غرامة قدرها 40 ألف دينار، بسبب رشق أنصاره لأرضية الميدان بالمقذوفات.