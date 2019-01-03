طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس من الجلفة الموالين بتوفير اللقاح الخاص بالمواشي التي تعرضت لأمراض وبائية خلال الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح له على هامش زيارته لليوم الثاني لهذه الولاية السهبية حيث كان له لقاء مع الموالين على مستوى مستثمرة "سي بلغربي" الفلاحية ببلدية دلدلول (70 كلم جنوب الولاية) بأنه "سيوضع تحت تصرف الموالين وخلال الشهر الجاري اللقاح الخاص بالأمراض الوبائية التي مست مؤخرا ثروة المواشي"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل زهاء 2000 حالة نفوق للماشية بسبب هذه البؤر الوبائية. وقال "أنه تم توفير كمية من اللقاح وأعطت ثمارها في القضاء على الفيروس بعدد من الولايات وخلال هذا الشهر سيتم توفير كمية من اللقاح لإتمام العملية ككل". وأضاف أن "الحكومة تتابع عن كثب هذا الوباء وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استعجلنا الكثير من الأمور" مؤكدا أن "الأمر متحكم فيه".

وقال في ذات الشأن "كانت لنا مؤخرا لقاءات مع المصالح الفلاحية والمفتشيات البيطرية عبر الولايات وكذا فيدرالية الموالين والجمعية الوطنية للمربين ونعمل على متابعة الموضوع في كل الولايات ساعة بساعة وخاصة تلك الولايات الرعوية السهبية التي بها ملايين من رؤوس الأغنام على غرار الجلفة والبيض وسعيدة والنعامة".

وبخصوص التعويض أشار إلى أنه "في مثل هذه الظواهر هناك تعويض قانوني بدرجات حسب أعمار الماشية (خروف وعلوش ونعجة وكبش) ولكن عندما تثبت المصالح البيطرية أن فيه خسارة ستكون الدولة واقفة مع الموالين كما أن مركب اللحوم الحمراء بحاسي بحبح مستعد أن يقتني من عند الموالين كل المواشي سليمة اللحوم".

وأكد الوزير بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات كانت بدايتها بطلب ولاة الولايات الحدودية مع بلدان مجاورة تكثيف الرقابة على كل المواشي التي تدخل و تخرج من التراب الوطني وكذا أمر بغلق أسواق الماشية مؤقتا وكذا التحكم في تنقل الماشية.