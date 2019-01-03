قضت محكمة الجنايات بقالمة، اليوم، على المتهم "خ الدين س"، بالسجن المؤبد، على خلفية قتل جاره بواسطة حجر صوبها نحو رأسه، كما استعمل عصا خشبية كان يحملها معه، موجها له عدة ضربات على الوجه والرأس إلى أن فارق الحياة، وذلك بسبب نزاع حول قطعة أرض كان الضحية يقوم بنزع الأعشاب منها.

تعود وقائع القضية حسبما دار في الجلسة وأفادت به تصريحات الأطراف إلى تاريخ 25 ماي 2016، عندما تقدم المسمى "م ع ح" ببلاغ لدى فرقة الدرك الوطني بالنشماية، مفاده تعرض والده "م ل" لاعتداء بمشتة "قابل كاف" بنفس البلدية، حسب ما أخبره به المدعو "م. ن" من خلال اتصال هاتفي، وأخبره بأنه عثر على والده ملقى على الأرض بالقرب من مستودعه بالمشتة وهو ينزف دما، وبمجرد تقديم البلاغ توجه المعني إلى مكان الواقعة لنقل الضحية إلى المؤسسة الاستشفائية بعين الباردة، غير أن الطبيب أكد بعد معاينته أنه مات قبل وصوله، بعد تلقيه ضربات على مستوى الرأس.

من جهته اعترف المتهم "خ الدين س" بضربه للضحية متذرعا بكونه قام بسبه واستفزازه، وذلك بسبب مناوشة وقعت بينهما عندما خرج من بيته ليتفقد قطيع الغنم، وبوصوله إلى القطعة الأرضية محل النزاع تفاجأ بالضحية يحمل منجلا ويقوم بحصد الحشيش، وتوعده برفع شكوى لعناصر الدرك، غير أن الضحية رد عليه بكلام قبيح فأغضبه، فقام برشقه على إثرها بحجر على رأسه فسقط الضحية مغمى عليه، كما حمل عصاه وضربه، لأجل ذلك طالبت محكمة الجنايات بتسليط عقوبة المؤبد على المتهم.