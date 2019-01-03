‫أوصى الدكتور أولريخ فيغلر الآباء ‫بإمساك الرضيع بصورة سليمة داخل حوض الاستحمام، ولكن كيف؟

وأوضح الدكتور أنه ينبغي على الآباء وضع الطفل الصغير على ساعدهم والإمساك ‫برأسه جيدا، على أن يقوموا بتحريكه في الماء برفق، حيث تُعجب هذه الحركة ‫المتمهلة الرضيع وتجعله يتعود على الماء.

‫وشدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة تغطية بقية السُرة، كي لا تحدث ‫التهابات، لافتا إلى أهمية أن تكون المياه صافية وأن تكون درجة حرارتها ‫مثل درجة حرارة جسم الطفل.

‫كما أكد فيغلر أيضا ضرورة عدم استخدام سوى قطرة واحدة من غسول ‫الأطفال في كل الأحوال، لأن كثرة الرغوة تُلحق ضررا بالطبقة ‫الحمضية لجلد الطفل.