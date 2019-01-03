يقف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على "كنوز" عينية وأملاك وقفة ترفعه "نظريا" لتبوؤ المرتبة الثانية كأهم قطاع غني بعد قطاع المحروقات في الجزائر، ويمكن لهذا القطاع أن يتحرر من دعم خزينة الدولة تماما إذا ما تحلت الوزارة الوصية ومصالح الحكومة بالقرار السياسي الجدي لاسترجاع ثروته واستثمارها وتحصيل ديونه، كما يمكنه في حال ثمن أملاكه من تقديم أجور مغرية وكافية لموظفيه الذين لا يتجاوز تعدادهم على المستوى الوطني 32 ألفا تعالت أصوات ممثليهم مؤخرا طلبا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

يقدر خبراء مقربون من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أن عدد الأملاك المحصاة في قطاع الشؤون الدينية يقدر بحوالي 11 ألف ملك وقفي عبر 48 ولاية، منها 1376 محل تجاري و560 مرش وحمام، 5537 سكن وشقة، 655 قطعة أرض فلاحية، 754 أرض جرداء، 28 مزرعة نخيل، 118 بستان، واحة، 37 مكتبا، 22 حظيرة، 27 كنيسة، 25 مستودع ومخزن، 4 أرض مشجرة 8 مرائب، 8 مدارس قرآنية و3 عاقات كبيرة، وأيضا ينابيع وحاضنات وشاحنات وأملاك أضرحة نوادي ووكالات، ملحقات مساجد وقاعات، غير أن هذا الإرث الضخم لا يدر على الوزارة أكثر من 70 مليار سنتيم، وهو رقم ضئيل جدا لا يساوي 2 بالمائة من القيمة الحقيقية لقيمة الوقف الوطني التي يفترض أن تصل إلى أكثر من 4 آلاف مليار، حسب دراسة أنجزها البنك الإسلامي مطلع سنة 2001.

وأضحت الحكومة والوزارة الوصية أمام حتمية إعادة النظر في القضايا السلبية من خلال إعادة بعثها من جديد وطرحها على العدالة، وحتمية تنفيذ الأحكام القضائية بالنسبة للقضايا الإيجابية لصالح الوزارة، وبذل الجهود من أجل السهر على متابعة القضايا الباقية والتي صدرت في شأنها أحكام لإعداد خبرات قبل إعادة السير فيها من جديد للفصل فيها نهائيا، كما أضحت مصالح الوزير محمد عيسى ملزمة بتكثيف التحريات الميدانية والتقصي عن الأسباب الحقيقية التي تعيق مجريات سير القضايا عبر كل درجات التقاضي للوصول إلى استعادة الأملاك الوقفية.

ووفقا لمصادر متابعة للملف، فإن حوالي 45 بالمائة من كتلة الملك الوقفي التي تقارب 11 ألف ملك عبارة عن سكنات، لكن القيمة الشهرية البسيطة للإيجار وابتعادها عن المنطق التجاري والخدماتي وبعدها عن الأسعار الحقيقية جعلها بعيدة تماما عن القيمة الفعلية المفترضة والتي من شأنها أن توفر إيرادات مالية لبناء أحياء بأكملها، وتأتي المحلات التجارية في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بحوالي 17 بالمائة والتي لاتزال تؤجر بمبالغ رمزية منذ عقود.

وحسبما أكده أحد الخبراء لـ"لخبر"، فإن دراسة مفصلة أنجزت قبل 4 سنوات أكدت أن أوقاف الجامع الكبير بالجزائر العاصمة وصلت إلى 570 ملك وقفي، مؤكدا أن وثائق أثبتت أسماء الواقفين قبل مئات السنين، البعض منها استنزف وتحول إلى ملكية مؤسسات وأفراد والبعض منها لا تزال معالمه بارزة، منها مساحات فضاء يمكن العمل على استرجاعها، مع إلزام المؤسسات الرسمية بدفع حقوق الإيجار عن البنايات المشيدة فوق أجزاء منها.