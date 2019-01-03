تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية بن جراح في ڨالمة، مساء اليوم الخميس، من إعادة قاصر لا يتجاوز الـ07 سنوات إلى أهله، بعدما اختفى في ظروف غامضة، من أمام منزل أحد الأقارب بمدينة بن جراح، حوالي الثانية والنصف من زوال اليوم الخميس، حسب مصالح المجموعة الإقليمية للدرك بولاية ڨالمة.

وأوضح بيان لمصالح المجموعة، صدر في وقت متأخر من مساء اليوم، أنّ عناصر الدرك استنفرت قواتها، بعد تبليغ والدة الحدث عن اختفاء ولدها. وبعد تنفيذ المخطط الخاص باختفاء القصّر، وتنشيط عنصر الاستعلام من طرف فرقة حماية الأحداث، والاستعانة بفصائل الأمن والتدخل للدرك الوطني بڨالمة، تمّ وفي فترة وجيزة من اليوم نفسه، العثور على الحدث المختفي ببلدية بن جراح ، على بعد حوالي 1.5 كلم من منزل أقاربه .

وقد تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بن جراح ، في قضية اختفاء هذا القاصر ، للكشف عن ملابسات القضية .