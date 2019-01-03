سجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر 2018 أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي، منذ جانفي 2017 ، حيث بدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، في تطبيق اتفاق خفض الإمدادات مبكرا قبل سريانه الفعلي، بينما شهدت إيران وليبيا انخفاضات غير طوعية.

كما أظهرت نتائج مسح قامت به وكالة "رويترز" أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في أوبك قد ضخت 68. 32 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض بلغ 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر 2018، لتسجل أكبر تراجع شهري منذ جانفي 2017.

و بالرغم من هذا التراجع في الإمدادات، انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم وبفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.

و انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 75 سنتا ليسجل 45.79 دولار للبرميل بينما تراجع خام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 54.41 دولار للبرميل.

وقال بعض الخبراء إنه من المتوقع أن تخفض السعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فبراير بما يصل إلى 50 سنتا للبرميل بسبب تقلص هوامش أرباح زيت الوقود.