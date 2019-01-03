بعد مرور 20 جولة بدون هزيمة للريدز، تلقى فريق ليفربول أول هزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على يد مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة 21 من البريميرليغ.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب ضيفه ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفا السيتيزين كل من الأرجنتيني أغويرو والألماني ساني، فيما سجل هدف الريدز البرازيلي فيرمينو.

ويحافظ ليفربول علي تصدره لجدول الدوري رغم الخسارة برصيد 54 نقطة، فيما إستعاد السيتي وصافة الجدول برصيد 50 نقطة.