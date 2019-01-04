حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية تواريخ الدورين الثمن والربع نهائيين للمنافسة، حسب ما جاء في موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة.

وستقام مقابلات الدور الثمن نهائي يومي الإثنين 21 والثلاثاء 22 جانفي 2019.

أما مقابلات الدور الربع نهائي، التي ستكون بنظام الذهاب والإياب فستقام حسب التواريخ التالية:

- ذهاب: الثلاثاء 19 فيفري، الأربعاء 20 فيفري.

- الإياب: الثلاثاء 26 فيفري، الأربعاء 27 فيفري.

كما أعلن البيان أن تواريخ مقابلات الدور النصف نهائي سيتم تحديدها خلال الاجتماع المقبل للجنة.