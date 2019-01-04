أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس ثلاثة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية في عمليات أنجزتها في ولايات وهران وتلمسان وباتنة ، من جهتهم أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني منقبين عن الذهب وحجزوا عدة تجهيزات وأحبطوا محاولات تهريب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه " بفضل الاستغلال للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جانفي 2019، بكل من وهران وتلمسان وبباتنة، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



أضاف ذات المصدر أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ، بتمنراست، (36) منقبا عن الذهب وضبط (13)مولدا كهربائيا (13) مطرقة ضغط (02) كاشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع، كما تم إحباط بكل من سوق أهراس ، تبسة والطارف محاولة تهريب (11551) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، حجز عناصر حرس الحدود (19) حزمة شباك للصيد غير الشرعي للمرجان بالطارف.