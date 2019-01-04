توفي زوج شاب رجل و زوجته ليلة أمس الخميس إلى الجمعة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة علي منجلي بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن عناصر الوحدة الرئيسية بن عطا لله محمد الشريف تدخلوا من أجل إسعاف رجل يبلغ من العمر 30 سنة و زوجته البالغة من العمر 29 سنة بالوحدة الجوارية رقم 8 مشيرا إلى أن الضحيتين كانتا متوفيتين عند وصول أطباء الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر بأن الضحيتين توفيتا جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلهما السكني مردفا بأنه تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.