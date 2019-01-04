مدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عقد مدافعه البلجيكي توبي الدرفيرلد الذي كان من المفترض أن ينتهي في جوان المقبل ليبقى في صفوفه إلى غاية صيف سنة 2020.

وقام النادي اللندني بتفعيل بند في عقد مدافعه الذي خاض مع منتخب بلاده 88 مباراة دولية ولعب دورا أساسيا في احتلال منتخب بلجيكا للمركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ويتضمن العقد الجديد لالدرفيرلد (29 سنة) بندا جزائيا يسمح له بفسخه مقابل 25 مليون جنيه استرليني (31.7 مليون دولار) في حال حصل على عرض مناسب للانتقال.

وذكر نادي توتنهام في بيان على موقعه الرسمي أنه "بإمكان النادي التأكيد أننا قمنا بتفعيل بند تمديد عقد توبي الدرفيرلد" وأن "المدافع الدولي البلجيكي خاض 135 مباراة بألوان الفريق حتى الآن منذ أن وقع على كشوفاتنا قادما من نادي أتلتيكو مدريد عام 2015".

وكان الدرفيرلدي الذي يعتبر صخرة الدفاع في سبيرزي محط اهتمام المنافس المحلي مانشستر يونايتد الموسم المنصرم بعدما رفض تمديد عقده لفترة طويلة الأمد.

ونجح المدافع البلجيكي في حجز مركز أساسي له في التشكيلة هذا الموسم حيث خاض 26 مباراة مستفيدا من إصابة مواطنه يان فيرتونغن والكولومبي دافينسون سانشيز.