أمر أمس وكيل الجمهورية الضبطية القضائية على مستوى الأمن الولائي بتبسة بفتح تحقيق في وقائع وفاة شاب في ظروف غامضة ،وكانت الفرقة الرئيسية للشهيد حشاني دوح بتبسة قد تدخلت مساء اليوم الجمعة بالتنسيق مع قطاع الحماية بحي باب الزياتين لنقل جثة شاب يبلغ من العمر 31 سنة متوفي حرقا بمنزله بحي فيلاج الطوب " الجزيرة " بأعالي مدينة تبسة الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور عالية صالح في انتظار ما سيكشف عليه تقرير الخبرة العلمية لاسباب الوفاة من طرف الطبيب الشرعي ما أذا كانت عملية انتحار أو عمل إجرامي بفعل فاعل.