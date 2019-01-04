رفضت الجزائر شحنة من القمح قادمة إليها من الأرجنتين، بسبب سوء جودتها، خصوصا وأنّ الكمية المتفق عليها كانت موجهة لإنتاج الدقيق. واستاءت السلطات الأرجنتينية من رفض الجزائر، في ظل مواجهة هذا البلد اللاتيني كسادا في بيع القمح، بعدما حقق حصادا قدر بـ19 مليون طن.

ونقلت وسائل إعلام في الأرجنتين، أمس، أن صاحب القمح هي شركة "كافكو" التي غادرت شحنتها الموانئ الأرجنتينية في ديسمبر الماضي، وبعد وصول الكميات إلى الجزائر وعرضها على خبرة الجودة، تم اكتشاف سوء جودة القمح الذي خصص لإنتاج الدقيق واستغلاله في صناعة الخبز.

وقالت وسائل الإعلام، إن القمح المرسل إلى الجزائر بسبب غزارة الأمطار المتساقطة في الأرجنتين شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 تسبب في تلف المحاصيل. وطرحت الصحافة كذلك تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين الجزائر والأرجنتين، في ظل رفض الجزائر كمية القمح، خصوصا وأن عائدات الأرجنتين من القمح تفوق 2.8 مليار دولار.

وراهن متابعون على أن القمح الأرجنتيني كان سيعوض القمح الفرنسي، الذي بدأت حصصه تنهار في الجزائر، إثر دخول دول أخرى تدخل على خط المنافسة بعرض أسعار "مغرية". حيث بدأت روسيا التي تعتزم إرسال 40 طن من القمح في قادم الأيام كعينة قبل ترسيم اتفاق تموين السوق.

وحسب بيانات رسمية نقلتها مختلف وكالات الأخبار الدولية، كانت الجزائر قد دخلت على خط المفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد 7 سفن محملة بالقمح، منتزعة حصة فرنسا من السوق الجزائرية التي تعتبر الممون الرئيسي لها". وأشارت البيانات إلى أن السفن كانت تحمل 216 ألف و500 طن من الحبوب. ويتميز القمح الأرجنتيني بانخفاض سعره مقارنة بالقمح الفرنسي، حيث تعتبر فرنسا المنتج الرئيسي للإتحاد الأوروبي.

وسيضع بحث الجزائر عن مصادر تموين جديدة للحبوب، خاصة القمح، وهي المهمة التي يتكفل بها الديوان الجزائري المهني للحبوب، بإلحاق الضرر في صادرات الإتحاد الأوروبي، وبالفعل انخفضت طبقا لأرقام الوكالة البحرية بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالعام الماضي من الموسم الحالي.

وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي على الدول الواقعة في شمال إفريقيا، أولها الجزائر، على تصدير القمح بنسبة 41 بالمائة طيلة سنة 2018، حيث أرسلت فرنسا نحو 80 في المائة من شحناتها من القمح خارج الاتحاد الأوروبي خلال الموسم الحالي حتى 31 أكتوبر2018، ومع ظهور متغيّر الطلب إلى الأرجنتين، سيتعيّن على فرنسا النظر إلى أسواق أخرى خارج الجزائر على وجه الخصوص.