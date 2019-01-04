أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الجمعة في بيان له عن النتائج النهائية لانتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم السبت الماضي و التي ثبت من خلالها النتائج المؤقتة المعلن عليها الاثنين الماضي باستثناء ولايتي ورقلة و إليزي.

كما أبقى المجلس على قراره القاضي بإلغاء الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان وقرر إعادة الانتخاب بهذه الولاية.

وأوضح المجلس أن "المترشح الفائز نهائيا عن ولاية ورقلة، جديع عبد القادر(حزب جبهة التحريرالوطني)، بدلا من بالحسروف ساليم (مترشح حر) والمترشح الفائز نهائيا عن ولاية إليزي، ماضوي العيد (حزب جبهة التحري الوطني) بدلا من معطا لله عمر (جبهة المستقبل)".

وبشأن النتائج النهائية ذكر المجلس الدستوري أن "عدد الـولايات المعنية : 47

الناخبون المُسجلون : 26018

الناخبون المُصوّتون : 25492

الناخبون المُمْتَـِنعـُون : 526

نسـبة الـمشاركة :97,98 %

عـدد الأصوات الملغاة : 2507

عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها : 22985

في حين بلغ عدد المترشحين الفائزين 47 مترشحا".

أسماء الفائزين

- بن مبارك سالم عن ولاية أدرار (جبهة التحرير الوطني)

- طالبي علي عن ولاية الشلف (التجمع الوطني الديمقراطي)

- سهلي عبد القادر عن ولاية الأغواط (جبهة التحرير الوطني)

- شيبان بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي (التجمع الوطني الديمقراطي)

- مختار عبد المجيد عن ولاية باتنة (جبهة التحرير الوطني)

- درقيني عبد النورعن ولاية بجاية (جبهة القوى الاشتراكية)

- شنوفي سليم عن ولاية بسكرة (جبهة التحرير الوطني)

- قريتلي العربي عن ولاية بشار (مترشح حر)

- عاشور الياس عن ولاية البليدة (التجمع الوطني الديمقراطي)

- بوترعة جواد عن ولاية البويرة (جبهة التحرير الوطني)

- خافي اخمادو عن ولاية تمنراست (مترشح حر)

- مومن الغالي عن ولاية تبسة (جبهة التحرير الوطني)

- دزيري احمد عن ولاية تيارت (جبهة التحرير الوطني)

- منعوم رابح عن ولاية تيزي وزو (جبهة القوى الاشتراكية)

- ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر (التجمع الوطني الديمقراطي)

- بن حدة عمر عن ولاية الجلفة (جبهة التحرير الوطني)

- سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل (جبهة التحرير الوطني)

- تاشريفت عبد المالك عن ولاية سطيف (جبهة التحرير الوطني)

- مداني عبد الرحمان عن ولاية سعيدة (جبهة التحرير الوطني)

- مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة (التجمع الوطني الديمقراطي)

- بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بلعباس (مترشح حر)

- حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة (جبهة التحرير الوطني)

- معلم رشيد عن ولاية قالمة (التجمع الوطني الديمقراطي)

- خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة (جبهة التحرير الوطني)

- بدة أحمد عن ولاية المدية (جبهة التحرير الوطني)

- سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم (التجمع الوطني الديمقراطي)

- ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة (جبهة التحرير الوطني)

- شنتوف مختارية عن ولاية معسكر (جبهة التحرير الوطني)

- جديع عبد القادر عن ولاية ورقلة ( جبهة التحرير الوطني)

- بوبكر محمد عن ولاية وهران (جبهة التحرير الوطني)

- نعيمي لزهاري عن ولاية البيض (جبهة التحرير الوطني)

- ماضوي العيد عن ولاية إليزي (جبهة التحرير الوطني)

- مباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج (جبهة التحرير الوطني)

- غربي فريد عن ولاية بومرداس (التجمع الوطني الديمقراطي)

- طمراوي حكيم عن ولاية الطارف (جبهة التحرير الوطني)

- محمد سالمي عن ولاية تندوف (جبهة التحرير الوطني)

- جبان مصطفى عن ولاية تسمسيلت (جبهة التحرير الوطني)

- طليبة محمد عن ولاية الوادي (جبهة التحرير الوطني)

- بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة (جبهة التحرير الوطني)

- لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق أهراس (جبهة التحرير الوطني)

- المكرطار سماعيل عن ولاية تيبازة (جبهة التحرير الوطني)

- بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة (جبهة التحرير الوطني)

- بوحوية سيد علي عن ولاية عين الدفلى (جبهة التحرير الوطني)

- قرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية النعامة (جبهة التحرير الوطني)

- سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت (التجمع الوطني الديمقراطي)

- غزيل الطاهر عن ولاية غرداية (جبهة المستقبل)

- قدوس أمحمد عن ولاية غليزان (التجمع الوطني الديمقراطي).