تسير الأوضاع في ولاية تلمسان إلى قرب حسم عـودة مقعد مجلس الأمة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، بعدما ظفر به التجمع الوطني الديمقراطي، في ظل أنباء تشير إلى أن المقعد كان في الأصل لصالح الأفالان، حسب النتائج، لولا بعض التجاوزات التي حدثت، ليحاول الأرندي الحصول على المقعد بكل الطرق. وإثر هذه التجاوزات، تدخل المجلس الدستوري الذي أصدر بيانا يشير فيه إلى إعادة الانتخابات بدل اللجوء إلى الطعن، حتى يكون الحصول على هذا المقعد بطريقة قانونية وشرعية.