كسب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالطارف، رجل الأعمال والسيناتور بوبكر معيزي، 4 استحقاقات انتخابية متتالية في ظرف 12 سنة، وكان مكتبه لا يفرغ من زواره الذين يعدون بالعشرات يوميا يقصدونه من كل حدب وصوب، من مناضلي وإطارات حزبه ومنتخبين وحتى من أحزاب أخرى، وعندما خسر آخر استحقاق في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس الأمة لاحظه الكثيرون وحيدا معزولا في مكتبه وعلامات التأسف بادية على وجهه، ليس بسبب الهزيمة، مثلما يقول، وإنما بسبب مواقف الكثير ممن كانوا يقصدونه ويلتقون به بسبب أو دون سبب. ورغم ذلك، يقول، فهو مصر على مواصلة قيادة حزبه بالولاية، فإن هو خسر المعركة، يضيف، فإنه لم يخسر الحرب، وعرف من خلال ذلك من هو فعلا المناضل والوفي له ومن كان ينافقه على مدى سنوات.