أكدت دراسة أجرتها مؤسسة"غالوب" أن حوالي 16٪ من الأمريكيين، صاروا يفضلون الهجرة والرحيل عن بلادهم.

وأشارت "غالوب" إلى أن عدد الأمريكيين المستعدين للهجرة قد بلغ حدا قياسيا، لم تسجله كل استطلاعات الرأي المشابهة التي أجريت سابقا.

ويؤكد خبراء "غالوب" أن تربّع ترامب على قمة هرم السلطة، هو السبب الرئيس في تحريك الرغبة في الهجرة لدى الأمريكيين.

وذكر الخبراء، أن 40٪ من الأمريكيات دون سن الثلاثين في العامين الأولين من إدارة ترامب أشرن إلى أنهن يرغبن في الانتقال للعيش في بلد آخر بشكل دائم، مقارنة بـ20٪ من الرجال في هذه الفئة العمرية. ويفضل 26% من المستطلعين الهجرة إلى كندا، بعد أن كانت هذه النسبة 12٪ سنة 2016.

كما كانت نسبة الراغبين بالهجرة في عهد باراك أوباما 10%، وفي عهد جورج بوش الابن 11%.