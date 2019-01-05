فشل رائد البطولة الوطنية اتحاد الجزائر في تعزيز صدارته بعد انهزامه المفاجئ هذا الجمعة، أمام مضيفه دفاع تاجنانت (1-0)ضمن فعاليات الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة الأولى، في الوقت الذي عاد فيه المطارد المباشر فريق شبيبة القبائل بفوز ثمين من بشار بعد أن أطاح بشبيبة الساورة (0-1) ليقلص الفارق إلى أربع نقاط.

وفاجأ دفاع تاجنانت ضيفه في الشوط الأول بعد أن تمكن اللاعب عايب من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 23. نتيجة تعطي نفسا جديدا لأبناء تاجنانت رغم احتلالهم للمرتبة الـ 15 برصيد 17، بينما يبقى نادي العاصمة في الصدارة بمجموع33 نقطة.

ومن جهتها، عادت شبيبة القبائل بالزاد كاملا من تنقلها إلى بشار بعد أن أطاحت بشبيبة الساورة (0-1) بفضل اللاعب البورندي فيستون الذي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 52. فوز في غاية الأهمية لممثل مدينة تيزي وزو الذي تمكن من تقليص الفارق عن اتحاد الجزائر، معززا بذلك مركز الوصافة برصيد 29 نقطة، أما شبيبة الساورة فتحتل المرتبة الرابعة بمعية نصر حسين داي برصيد 23 نقطة.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، تمكن شباب قسنطينة من العودة بفوز من خارج الديار بعد أن أطاح بمضيفه نصر حسين داي (0-1) بملعب 20 أوت 55 (الجزائر العاصمة).

وتمكن''أبناء سيرتا''من مخادعة أصحاب الديار في الدقيقة 74 عبر القناص محمد أمين عبيد مهديا فريقه فوزا ثمينا يضعه في المرتبة السادسة برصيد 22 نقطة ،بينما تجمد رصيد''النصرية''في النقطة 23.

أما شباب بلوزداد، ففشل في العودة من باتنة بالنقاط الكاملة أمام جمعية عين مليلة رغم تقدمه في النتيجة بواسطة اللاعب بشو في الدقيقة 31. وفي الوقت الذي كان اللقاء يسير إلى فوز''الشباب''، تمكنت جمعية عين مليلة من التدارك وتعديل الكفة في الدقيقة 84 عبر اللاعب طيايبة.

تعادل لا يخدم كلا الفريقان، حيث يواصل شباب بلوزداد تذيله للترتيب برصيد 11 نقطة بعد 16 جولة ، بينما تحتل جمعية عين مليلة المركز العاشر برصيد 18 نقطة رفقة مولودية وهران، أولمبي المدية، وبرج بوعريريج واتحاد بلعباس.

وشهدت هذه الجولة فوز أهلي برج بوعريريج أمام ضيفه مولودية وهران بثلاثية مقابل هدف واحدا معززا في ذات السياق حظوظه في ضمان البقاء. وافتتح ''الأهلي'' الذي استقبل خارج قواعده بسبب العقوبة المسلطة عليه- باب التسجيل في الدقيقة 12 بفضل اللاعب زياد قبل أن تعدل مولودية وهران النتيجة في الدقيقة 42 عبر اللاعب شيبان.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى التعادل الايجابي، تمكن أبناء البرج من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب زرارة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 79 قبل أن يتمكن زمليه درواش من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 89.

وانتهى اللقاء الآخر الذي جمع مولودية بجاية وأولمبي المدية بالتعادل الايجابي (1-1). وتمكن الزوار من التقدم في النتيجة في الدقيقة 71 بفضل اللاعب بعوش ولكن أصحاب الديار عدلوا النتيجة بعد تسع دقائق بفضل اللاعب بولذياب.

ومن جهته، حقق اتحاد بلعباس فوزا في غاية الأهمية على ملعبه أمام وفاق سطيف بثنائية نظيفة من توقيع اللاعب بن عياد خلال مجريات الشوط الأول (د22 ود44). وكاد نفس اللاعب أن يضيف الهدف الثالث لولا تضييعه لضربة جزاء خلال الشوط الثاني.

وبهده النتيجة السلبية تجمد رصيد وفاق سطيف في النقطة الـ 24 محتلا مؤقتا المرتبة الثالثة بينما أضاف اتحاد بلعباس ثلاث نقاط ثمينة في رصيده تجعله يحتل المرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة معية مولودية وهران, أولمبي المدية، أ. برج بوعريريج و جمعية عين مليلة.

وستختم هذه الجولة اليوم السبت بمواجهة مولودية الجزائر لجاره نادي بارادو بملعب عمر حمادي (الجزائر العاصمة / 45: 17) في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح كلاهما للفوز والاقتراب من مقدمة الترتيب.

- النتائج الجزئية والترتيب المؤقت :



الجمعة 4 يناير:

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 0-1

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 3-1

مولودية بجاية - أولمبي المدية 1-1

جمعية أمل عين مليلة - شباب بلوزداد 1-1

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف 2-0

دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر 1-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 0-1



السبت 5 يناير:

الجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - مولوية الجزائر (45: 17)



- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 33 16

2. شبيبة القبائل 29 16

3. وفاق سطيف 24 16

4. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 16

6. شباب قسنطينة 22 16

7. مولودية الجزائر 21 15

8 - نادي بارادو 20 15

9. مولودية بجاية 19 16

10. مولودية وهران 18 16

--. جمعية عين مليلة 18 16

--. أولمبي المدية 18 16

-- أ. برج بوعريريج 18 16

--. اتحاد بلعباس 18 16

15. دفاع تاجنانت 17 16

16. شباب بلوزداد 11 16