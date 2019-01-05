فسخ الدولي الجزائري كارل مجاني عقده مع نادي سيفاس سبور التركي، حسبما أفادت به، اليوم السبت، إدارة النادي عبر موقعها الرسمي.

وكتب النادي في بيان: ''تم فسخ العقد الذي كان يربط الطرفين بالتراضي. نرغب في أن نشكر اللاعب كارل مجاني لكل ما قدمه للنادي ونتمنى له كل التوفيق في باقي مشواره الرياضي''.

وكان مجاني (33 ربيعا) قد التحق بالنادي التركي موسم 2017، قادما من النادي التركي الآخر ترابزون سبور، سبق له وأن تقمص ألوان الأندية الإسبانية ليفانتي وليغاناس موسم 2016.

ومن المتوقع أن يلتحق عن قريب بنادي أحد السعودي الذي أبدى اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري.

وكان آخر ظهور لمجاني مع المنتخب الجزائري في الـ 14 من شهر نوفمبر 2017 في اللقاء الودي الذي جمع ''الخضر'' بإفريقيا الوسطى (3-0) بملعب 5 جويلية تحت قيادة المدرب السابق رابح ماجر.