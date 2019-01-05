كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بأن وزارة الفلاحة بإداراتها وأعوانها مجندون ليلا ونهارا للقضاء على الطاعون الذي أصاب 15 ولاية، كما وعد بإحصاء مساحات بالغابات لتوزيعها على الشباب لاستغلالها.

أكد بوعزقي اليوم السبت من بومرداس عن تحكم الوزارة في مرض المجترات الصغيرة بتوفير كل الإمكانيات للقضاء عليه وحماية المواشي، كما وعد بتخصيص مساحات من الغابات الغير مستغلة لتوزيعها لفائدة الشباب لأجل استغلالها في إطار حسن ذو منفعة عامة.

وأبدى وزير الفلاحة اهتمامه بتجربة تربية المائيات بالصغيرات ببومرداس، مؤكدا استعداد الوزارة دعم هذه التجارب التي تنعش إنتاج الأسماك، كما تفقد الوزير مزرعة لتربية الأبقار بقورصو وزار مزارع أخرى بزموري وخميس الخشنة. وأكد بوعزقي خلال لقائه بالفلاحين عن استعداد وزارة الفلاحة لدعم الفلاحين وتوفير الإمكانيات وحل انشغالاتهم.

وما سجلناه خلال الزيارة شكاوي عدد من الفلاحين بولاية بومرداس الذين طرحوا مشكل غلاء الأسمدة ونقص مياه السقي وغلاء العلف.