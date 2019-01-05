تسبب داء الكلب في هلاك بقرتين ببلدية وادي مرة بالأغواط وقد تنقلت مختلف المصالح المعنية لعين المكان وبعد التأكد من إصابة هاتين البقرتين بهذا الداء تم ردمهما ورشهما بمادة الجير لعدم انتقال العدوى 'ومنذ أيام تم تسجيل هلاك عجلين لأحد المربين بذات البلدية بداء مجهول.

من جهة أخرى احتج موالو بلدية عين سيدي علي شمال الأغواط على تأخر وصول لقاح داء الطاعون والحمى القلاعية إليهم والذي كبدهم خسائر فادحة في رؤوس. الماشية خاصة الخرفان حديثي الولادة، مع الإشارة أن ولاية الأغواط تحصلت على 30ألف جرعة لقاح وتعرف انتشارا واسعا لبؤر هذه الأمراض التي كبدت الموالين خسائر فادحة في رؤوس الماشية قدرت بالمئات عبر مختلف بلديات الولاية.