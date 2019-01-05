كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن سنة 2018 سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد "الحراقة" بحوالي 4 آلاف محاولة.

وحسب بيان للمنظمة الحقوقية اليوم السبت فإنه استنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 3983 مهاجرا غير شرعي من الفاتح جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر من نفس السنة، بينهم 287 امرأة و1126 قاصرا. وأضاف نفس البيان أن "عدد الجزائريين الذين تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية بلغ أكثر من 14 ألف "حراق" خلال سنة 2017، و12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018، حيث شملت قرارات الترحيل إلى الجزائر نصف عدد "الحراقة" الموقوفين.

وحسب البيان فإن الدول الأوروبية ترحل أزيد من 5000 مهاجر غير شرعي جزائري سنويا.