أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اليوم السبت عن رفضه أن يكون في نظر الدولة الفرنسية بمثابة "أهالي" للجمهورية، داعيا إياها إلى التوقف عن تسييرها "الاستعماري" للإسلام في فرنسا.

وعبر المجلس في بيان عن شجبه و إدانته لكون مصالح وزارة الداخلية هي التي كلفها الرئيس ايمانويل ماكرون باختيار ضيوف اجتماع خاص بشخصيات إسلامية. و أضافت ذات الهيئة أن "ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية سيجتمع يوم 7 جانفي 2019 بباريس مع شخصيات مسلمة و يبدو أن عملية اختيارهم قد أسندت لمصالح وزارة الداخلية و قد قامت نفس المصالح باستبعاد شخصيات أخرى" مؤكدة أن "ذلك يعيدنا إلى حقبة "الإسلام الاستعماري".

كما تمت الإشارة إلى أن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أحمد أوغراس قد احتج لدى مستشاري الرئيس ماكرون "لعدم استشارته من أجل اقتراح مسؤولين معروفين كذلك بتمسكهم بمصالح الديانة الإسلامية الفرنسية و يتمتعون بتمثيل كبير في الميدان".

و طلب المجلس في هذا الصدد بأن تتم معاملة الشخصيات المسلمة و أعضائها "باحترام" على غرار المسؤولين الآخرين لمختلف الديانات و الحرص على "المساواة في المعاملة".

و تساءلت المنظمة الإسلامية في الأخير قائلة "هناك أصحاب السترات الصفر، فهل يجب علينا وضع سترات "خضر" بدورنا حتى نتمكن من الجلوس إلى طاولة الجمهورية".