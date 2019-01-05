أحرز البديل أحمد خليل هدفا في الوقت القاتل ليمنح الإمارات التعادل 1-1 مع البحرين في افتتاح مثير لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي اليوم السبت.

وبعد حفل افتتاح مبهج، كان المنتخب الإماراتي على مشارف هزيمة مفاجئة أمام 33 ألف مشجع بملعب مدينة زايد الرياضية قبل أن يسجل خليل من علامة الجزاء في الدقيقة 88 بعد لمسة يد ضد البديل محمد مرهون.

وكان المهاجم محمد الرميحي، منح البحرين التقدم في الدقيقة 78 بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس خالد عيسى.

وتلتقي الإمارات في مباراتها التالية مع الهند في أبوظبي بينما تلعب البحرين ضد تايلاند في دبي في العاشر من جانفي الحالي.